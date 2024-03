Il monitoraggio di Arpacal in occasione della Giornata nazionale del polline

21 marzo

REGGIO CALABRIA Con il ritorno del bel tempo esplodono le fioriture primaverili: con la predominanza dei pollini della famiglia delle Urticaceae (generi Urtica e Parietaria), la comparsa dei primi pollini di Ulmaceae (genere Ulmus) e abbondanza di pollini delle Euphorbiacee (genere Mercurialis), che sono molto allergenici. In occasione della Giornata Nazionale del Polline, Arpacal informa sull’attività di monitoraggio svolta in Calabria, attraverso la stazione aerobiologica posizionata sul tetto della sede del dipartimento provinciale di Reggio Calabria, ad un’altezza di circa 15 m dal suolo, attiva dal 2012. Ogni settimana, grazie alla biologa esperta di bioecologia, Elisabetta Pellegrini (nella foto), viene elaborato un bollettino pollinico che informa su quali e quanti pollini sono presenti in aria.

Il bollettino è a valenza nazionale ed i dati del monitoraggio svolto in Calabria dall’agenzia regionale, grazie all’esperta biologa Elisabetta Pellegrini, sono consultabili anche sul sito di Ispra dedicato al monitoraggio aerobiologico dove è possibile vedere i bollettini di tutte le Arpa che, come Arpacal, aderiscono alla rete POLLnet, la Rete Italiana di Monitoraggio Ambientale.

Polline al microscopio

Ma cos’è il polline? Il polline è il gametofito maschile delle piante, cioè l’elemento maschile che disperso attraverso aria, acqua, insetti o altri animali raggiunge gli organi femminili delle piante e dà avvio al processo di fecondazione e quindi all’origine della vita. I granuli di polline, che sono di dimensioni microscopiche, riescono a viaggiare in certi casi per decine e centinaia di chilometri trasportati dal vento. Ed è proprio di questi pollini “viaggiatori” che si occupa l’aerobiologia, attraverso il monitoraggio aerobiologico. Il monitoraggio aerobiologico viene svolto attraverso l’utilizzo di specifici campionatori, posizionati all’aperto ed in aree sgombere da ostacoli, che catturano il polline trasportato dal vento; il polline catturato su un nastro specifico viene poi fissato, colorato e analizzato al microscopio ottico.

In occasione della Giornata Nazionale, inoltre, Ispra e la Società Italiana di Aerobiologia, Medicina e Ambiente, in collaborazione con la rete POLLnet-Ispra e il Gruppo di Palinologia della Società Botanica Italiana presenteranno il seminario on line “Il monitoraggio aerobiologico: strumento indispensabile per la protezione della salute nel modello One Health” per promuovere l’aerobiologia come disciplina fondamentale nello studio delle problematiche ambientali connesse all’interpretazione della malattia allergica. Il seminario potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi a questo link.