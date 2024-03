“Overture”, estorsioni, droga e pestaggi a Cosenza. Invocate pene pesanti – NOMI

il processo

COSENZA Si è chiusa la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Corrado Cubellotti nel procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Overture“, legata a presunte estorsioni, danneggiamenti, intimidazioni e reati commessi a Cosenza e nei comuni dell’hinterland. La mala cosentina – secondo gli investigatori – avrebbe messo le mani sui lavori di ampliamento dell’Ospedale “Annunziata”, sugli interventi di ammodernamento del sistema di illuminazione del campus universitario Unical di Rende e sulle opere di restauro del Convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila, attraverso una intensa attività estorsiva nei confronti delle imprese assegnatarie dei lavori. Questa mattina, dinanzi al tribunale in composizione Collegiale, il pubblico ministero ha concluso la requisitoria invocando le pene a carico degli imputati.

Il “Sistema Cosenza”

«Armi da guerra e false divise dei carabinieri sono forse i ritrovamenti più inquietanti effettuati dai carabinieri», aveva detto – in conferenza stampa – l’allora procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, Vincenzo Capomolla. «L’indagine ha aperto uno squarcio inquietante del contesto nel quale gli indagati si muovevano», aveva detto il colonello Piero Sutera, ex capo del Comando provinciale di Cosenza. Al termine dell’inchiesta sarebbe emersa l’esistenza del cosiddetto “Sistema Cosenza”, realizzato dopo la pax mafiosa tra i vari gruppi criminali della città organizzati sullo spaccio e il rifornimento di droga e che si spartirebbero le zone per estorcere le imprese. Una pax sugellata dalla bacinella comune nella quale fare confluire una “rata” delle attività illecite.

Le pene richieste dal pm

Claudio Altomare, 4 anni

Francesco Amendola, 2 anni

Gaetano Bartone, 12 anni e 6 mesi

Dimitri Bruno, 1 anno e 6 mesi

Giuseppina Carbone, 12 anni e 4 mesi

William Castiglia, 6 anni

Egidio Cipolla, 12 anni e 4 mesi

Silvio Donato, 4 anni

Alessandro Esposito, 4 anni

Mario Esposito, 5 anni

Alfonsino Falbo, 30 anni

Manuel Forte, 16 anni e 10 mesi

Massimo Fortino, 2 anni

Alfredo Fusaro, 4 anni e 2 mesi

Gianfranco Fusaro, 16 anni e 2 mesi

Riccardo Gaglianese, 30 anni

Luca Imbrogno, 4 anni

Massimo Imbrogno, 22 anni

Vittorio Imbrogno, 10 anni e 10 mesi

Vincenzo Laurato, 18 anni

Francesco Le Piane, 4 anni

Carmine Lio, 6 anni

Pietro Mazzei, 6 anni

Umberto Mazzei, 4 anni

Ottavio Mignolo, 10 anni e 4 mesi

Cesare Quarta, 12 anni e 8 mesi

Gianfranco Sganga, 12 anni

Gianluca Stocchetti 2 anni.

