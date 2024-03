Valore delle rose e classifica: +8 per il Catanzaro, -1 per il Cosenza – IL GRAFICO

calcio serie b

Quanto il valore di mercato delle squadre di serie B rispecchia la classifica attuale del campionato? Secondo Transfermarkt.it, se si escludono Sampdoria, Spezia e Bari che nonostante un monte ingaggi tra i più alti della cadetteria navigano nelle zone non di vertice della graduatoria, si può affermare in linea di massima che i club che hanno speso di più non hanno tradito le aspettative. Ovviamente, come ogni anno, non mancano le sorprese. Tra queste figura il Catanzaro che pur avendo il quattordicesimo monte ingaggi del torneo con 16,43 milioni di euro, occupa la sesta posizione in classifica.

Parma primo in tutto, Cosenza nella norma

Il primo posto in questa speciale classifica è occupato stabilmente dal Parma (primo anche in campionato) con un valore della rosa di 60,10 milioni di euro. Alle sue spalle c’è la Sampdoria (41 milioni netti) che però nel campionato reale è in settima posizione. Terzo è il Como (39,88 milioni) e quarto in campionato alle spalle di Cremonese (32,43 milioni il valore della sua rosa) e Venezia (27,58 milioni). Nella norma il campionato dell’altra calabrese di B. Il Cosenza, infatti, è al quattordicesimo posto in campionato e al tredicesimo per valore della rosa con 16,80 milioni. (f.v.)

Differenza tra valore delle rose e classifica

