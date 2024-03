Abuso d’ufficio, perquisiti casa e uffici dell’ex Rettore dell’Università di Catanzaro Quattrone

l’inchiesta

CATANZARO Peculato e abuso d’ufficio. Sono queste l’ipotesi di reato per le quali è indagato l’ex Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, professore di Neurologia, attualmente direttore del Centro di Neuroscienze dell’Umg. Oggi, su delega della Procura della Repubblica di Catanzaro, la Guardia di Finanza ha proceduto a una serie di perquisizioni sia nell’abitazione privata sia nello studio medico privato sia negli uffici del Centro di Neuroscienze nella disponibilità di Quattrone. L’indagine della Guardia di Finanza riguarda la gestione di un’attività di ricerca scientifica in abito neurologico svolta in convenzione tra l’Università Magna Graecia e il Cnr, attività il cui “perno” – si legge nel decreto di perquisizione – risulta essere stato Quattrone.

