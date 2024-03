Catanzaro, il ritorno di Ghion. Ora però lasciare fuori Petriccione non sarà facile

calcio serie b

CATANZARO La buona notizia di questi giorni in casa Catanzaro è senza dubbio il ritorno in gruppo di Andrea Ghion. Il regista mantovano, punto fermo nello scacchiere tattico impostato dall’allenatore giallorosso, si era fatto male nel periodo natalizio, un problema muscolare al flessore della coscia sinistra rivelatosi più fastidioso del previsto. Un infortunio che si pensava potesse stravolgere gli equilibri della squadra. L’arrivo nel mercato di gennaio di Jacopo Petriccione ha colmato quella lacuna. L’ex Crotone in pochissimo tempo si è impossessato nel centrocampo, sfornando prestazioni superlative da play basso che hanno permesso al Catanzaro di volare alto. Dunque, con il ritorno in campo di Ghion, da qui in avanti per Vivarini ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, anche se non sarà semplice tener fuori dall’undici titolare uno dei due, considerando che si tratta di due registi. Già a partite dalla prossima sfida di Parma, alla ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, in cui Iemmello e compagni vorranno riscattare i cinque gol subiti della sfida di andata al “Ceravolo”.

In questi giorni la squadra si sta allenando senza grossi problemi. All’appello mancano soltanto i due nazionali Luca D’Andrea e Giuseppe Ambrosino. Il primo è stato convocato dal ct Alberto Bollini per la partita che l’Under 20 oggi alle 18 disputerà in trasferta contro la Romania. Ambrosino è stato convocato invece da Carmine Nunziata per le sfide di qualificazione dell’Under 21 in programma domani venerdì 22 al “Manuzzi” di Cesena contro la Lettonia e martedì 26 al “Mazza” di Ferrara contro la Turchia.

Il Catanzaro 1929 torna in cattedra all’Università di Roma Tor Vergata

Intanto continua per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il Catanzaro e l’Università di Roma Tor Vergata. Oggi l’area comunicazione rappresentata da Cristiano Politini, Social Media Manager del club, incontrerà gli studenti del corso di “Service Marketing” tenuto dal Professor Matteo Cristofaro per una lezione dal titolo “Marketing communication best practices in the sport industry: the case of U.S. Catanzaro”. «Tanti saranno i temi che il club presenterà in aula agli studenti del corso – viene evidenziato in una nota del club – con il focus incentrato sulle attività e la gestione quotidiana dei canali social, per passare alle presentazioni dei nuovi calciatori fino ad arrivare alle case history di comunicazione e marketing dedicate alle partite delle Aquile, ma anche alla valorizzazione dei partner e del brand giallorosso fuori dal campo». (redazione@corrierecal.it)

