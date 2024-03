Gestione graduatoria Oss dell’Ao di Cosenza, la replica di “Si Cobas Calabria”

il caso

Riceviamo e pubblichiamo la replica inviata da “Si Cobas” ad un comunicato inviato da USB Cosenza che aveva definito «una beffa per i calabresi» la gestione della graduatoria Oss dell’Ao brutia. (QUI LA NOTIZIA)

«La Graduatoria OSS dell’Annunziata di Cosenza (delibera 358 del30/07/2021) è l’unica a tempo indeterminato e non si può paragonare all’avviso covid di sei mesi a tempo determinato di Asp Cosenza (delibera 1361 del 05/10/2021) vogliamo ricordare che in Asp Cosenza il piano di assunzioni 2022 è stato coperto per 50 posti proprio con le stabilizzazioni dei 18 mesi provenienti da tale avviso e ricordiamo che le altre assunzioni fatte dopo a tempo determinato saranno portate a stabilizzazione con i 36 mesi», scrivono Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali Si Cobas Calabria. «Il Si Cobas Calabria non è mai stato contrario al tempo determinato è stato contrario alla cattiva gestione del tempo determinato e cona pandemia da Covid-19 abbiamo visto fare molte cose strane in pieno stile Calabria. La graduatoria di AO Cosenza da qui a pochi giorni sarà esaurita a tempo indeterminato per coprire i fabbisogni di questa figura». «La graduatoria di AO Cosenza è stata prorogata di un anno con legge regionale per non sprecare risorse umane disponibili. Azienda Zero dovrà occuparsi in futuro della gestione dei concorsi perché altri vivremo sempre situazioni come questa. Il tempo indeterminato e tempo determinato possono coesistere ma viaggiano su due binari differenti».