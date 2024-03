Nel Vibonese si scava per cercare il cadavere di un giovane. Indagano i carabinieri

il giallo

VIBO VALENTIA Il cadavere di un uomo, un giovane di nazionalità romena, sparito nel 2008, potrebbe trovarsi nelle campagne di Filandari, nel Vibonese, poco distante dalla Strada provinciale 17, nei pressi di una masseria. Sul posto ci sono i Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia.

Il terreno, situato in una zona rurale, è stato già posto sotto sequestro per consentire di effettuare le operazioni di scavo necessarie, poi i rilievi.

Sul caso è stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, e non dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro.

Al momento, infatti, le ipotesi investigative tenderebbero ad esclude la pista legata ad un eventuale omicidio di ‘ndrangheta e di “lupara bianca”.