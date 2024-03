Vinitaly and the City: a luglio l’evento in Calabria

la tappa

Vinitaly and the City si sdoppia. Oltre alla formula di fuori salone nei giorni della fiera di Verona, l’evento farà il bis in Calabria, sbarcando al Parco Archeologico di Sibari, dal 12 al 15 luglio. Voluta dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, Vinitaly and the city Calabria – come riporta Gambero Rosso – coinvolgerà i consorzi del Sud Italia e prevedrà convegni e masterclass con l’obiettivo di far conoscere ai turisti la qualità del vino e degli amari calabresi.

Da festa di Vinitaly a format diffuso

La formula fuori regione, da quanto apprende il Gambero Rosso, potrebbe non essere l’unica. In questo tour nazionale, non è esclusa un’altra tappa sempre al Sud (tra le ipotesi, spunta quella della Sicilia). Fino a questo momento, a parte Verona, l’evento aveva coinvolto – esclusivamente nei giorni di Vinitaly – il Lago di Garda. Come ha dichiarato l’amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese: «Vinitaly and the City è ormai l’evento che ci permette di dialogare con i giovani e avvicinarli al mondo del vino. Nato come necessità per lasciare il business dentro al perimetro fieristico e portare i winelover in città, oggi sta assumendo un ruolo di monitoraggio soprattutto dei consumatori più giovani». Come a dire, quella che era la festa di Vinitaly – pensata per differenziare i due momenti della Fiera – si sta sempre più trasformando in un format diffuso nelle regioni italiane.