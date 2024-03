Allarme bomba a San Pietroburgo, evacuato centro commerciale

Russia

Per un allarme bomba è stato evacuato il centro commerciale London Mall a San Pietroburgo, in Russia. Lo riferiscono i media russi su Telegram spiegando che sul posto sono presenti vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Oggi in Russia giornata di lutto nazionale, dopo l’attentato terroristico al Crocus City Hall, ed è salito a 180 il numero delle persone rimaste ferite rivela il ministero della Sanità di Mosca, spiegando che 142 feriti sono ricoverati in ospedale, mentre 32 sono stati dimessi. La prossima settimana, il presidente russo Vladimir Putin terrà una riunione con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Lo Stato Islamico intanto ha pubblicato nuovi video dell’attacco alla sala concerti Crocus City di Mosca: nelle immagini si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l’atrio della sala concerti, gli sparano a bruciapelo, tagliano la gola a una persona già a terra, uccidono decine di persone. Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di “ucciderli e non avere pietà”. I video sono stati pubblicati dall’agenzia di stampa Amaq.