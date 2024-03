Formula uno, doppietta targata Ferrari in Australia

l’impresa

ROMA Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d’Australia. A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l’altra freccia d’argento di Oscar Piastri. Quinta posizione per la Red Bull di Perez davanti alla Aston Martin di Alonso e di Stroll. Ottava la Visa Cash App Rb di Tsunoda che ha preceduto la Haas di Hulkenberg e di Magnussen. Incidente all’ultimo giro per la Mercedes di Russell, quando era ottavo, che si cappotta in pista e costringe la direzione gara a chiudere il Gp con la virtual safety car. Nessun problema per il pilota inglese indenne.

Sainz piange di gioia

“Incredibile. Grazie Ferrari, grazie ragazzi, grazie Riki (Adami, ndr), forza, andiamo in parata con Charles”. Piange di gioia Carlos Sainz mentre parla col box dall’interno della sua Rossa subito dopo aver tagliato il traguardo davanti a tutti nel Gran Premio d’Australi a sole due settimane dall’operazione di appnedicite che gli aveva impedito di correre in Arabia Saudita. Problema per cui lo spagnola era in forse per questo weekend ed era stato ancora preallertato ancora Bearman che lo aveva sostituito a Gedda.

