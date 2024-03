Zanetti a Scilla, mare e relax in riva allo Stretto per l’ex capitano neroazzurro

la visita

SCILLA Qualche giorno di relax in Calabria per Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e vicepresidente del club neroazzurro. Il campione argentino, nei giorni scorsi ospite all’Unical di un incontro-dibattito su “Sport, amicizia e solidarietà”, si è concesso un weekend di mare e sole a Scilla insieme alla moglie Paula. E a quanto pare anche l’ex capitano neroazzurro è rimasto stregato dalla bellezza mozzafiato di Chianalea e degli scorci sullo Stretto che ha condiviso sui social.

