Mission To Future: domani a Cosenza la prossima tappa del roadshow di NTT Data

COSENZA Fa tappa domani a Rende, presso la sede di NTT Data Italia, “Mission To Future”, il primo roadshow della multinazionale giapponese leader del settore dell’IT, pensato per aprire le porte delle proprie sedi e conoscere studenti, neolaureati e laureandi. Una giornata di “porte aperte”, che sarà l’occasione per incontrare professionisti e recruiter di NTT Data e confrontarsi sulle tecnologie più innovative. Presentazioni interattive, demo pratiche ed esercitazioni hands-on saranno la base per introdurre i giovani ai temi della Generative AI, blockchain e tecnologia NFT. L’evoluzione delle interfacce grafiche e i nuovi paradigmi di interazione uomo-macchina saranno le altre tematiche al centro delle tre sessioni di workshop previste. «Per NTT Data, Cosenza rappresenta un polo di eccellenza tecnologica e di ricerca», ha commentato Anna Amodio, Head of People&Culture di NTT Data Italia. “In questa città, contiamo oltre 400 professionisti, ma non vogliamo fermarci qui. Vogliamo continuare ad investire sul territorio e costruire opportunità di crescita contribuendo alla valorizzazione del tessuto socioeconomico. A Cosenza, così come in tutto il Sud, il nostro obiettivo è crescere, offrendo opportunità di inserimento a ragazzi e ragazze che dimostrano passione e curiosità”. Protagoniste della giornata saranno le persone: Mission to Future proietterà ragazze e ragazzi nel domani, facendo scoprire ai giovani le tecnologie del presente e invitandoli ad immaginare quelle del futuro.

NTT Data Italia è parte della multinazionale giapponese NTT Data, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT Data conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, più di 190.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT Data è presente in Italia con oltre 6000 dipendenti a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Treviso, Pisa, Napoli, Cosenza, Bari e Salerno.

