Serie C, il Crotone fermato dalla Casertana: allo Scida finisce 0-0

calcio

CROTONE Pareggio a reti bianche per il Crotone nello scontro Playoff contro la Casertana. Allo stadio Ezio Scida finisce 0-0 la sfida con i campani, che mantengono così la distanza di cinque punti sugli squali. I rossoblù, che arrivano da una vittoria nelle ultime undici gare, dovranno ancora attendere per ritrovare i tre punti. Alla “prima” dal ritorno in panchina Zauli parte con il 352 con la coppia Gomez-Tumminello in attacco e il trio difensivo Leo, Loiacono e Battistini. Centrocampo a cinque con Tribuzzi, D’Ursi, Zanellato, Vitale e Giron. La Casertana parte forte nel primo tempo, ma sono gli squali ad andare più volte vicino al gol con Tumminello, Gomez e Giron, il cui tiro viene respinto da Venturi. Nel secondo tempo cresce ancora il Crotone, ma le speranze si spengono su un palo di Zanellato al 71°. Nonostante i tentativi di forcing finale, allo Scida finisce in pareggio.

TABELLINO

CROTONE: D’Alterio; Leo (31’st Rispoli), Battistini, Loiacono, Giron; Tribuzzi (45’st Bruzzaniti), Zanellato, Vitale (31’st Felippe), D’Ursi; Gomez (37’st Comi), Tumminello (45’st Kostadinov). A disp. : Dini, Martino, Papini, Bove, Crialese, Cantisani. All. Zauli

CASERTANA: Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Casoli, Damian; Carretta, Curcio (32’st Deli), Tavernelli (28’st Taurino); Montalto. A disp. : Marfella, Russo, Soprano, Matese, Galletta, Sciacca, Paglino, Turchetta, Rovaglia. All. Cangelosi

Arbitro: Mucera di Palermo

Ammoniti: Anastasio (Ca), Bacchetti (Ca), Battistini (Cr)

Spettatori: 4.033