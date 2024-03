Dipendenze minorili, a Maida incontro tra Marziale e gli studenti

scuola

MAIDA «Non dipendere dipende da te». Questo il monito lanciato dall’Istituto Comprensivo di Maida che, all’interno della propria Offerta Formativa ha voluto potenziare le iniziative culturali finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone di minore età. Presente il garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Antonio Marziale che presenziando all’evento, ha inteso sensibilizzare la comunità scolastica e non solo, riguardo alle molteplici forme di dipendenza che, come testimoniato dalla Comunità Scientifica, hanno assunto le dimensioni di un fenomeno sociale che, purtroppo, fa registrare una crescente precocità delle sue svariate manifestazioni presso le nuove generazioni. Il Garante, soffermandosi sulle diverse forme di dipendenza, da quelle fisiche a quelle comportamentali, dagli abusi alla pornografia, alla violenza di genere, è riuscito a sintonizzarsi al meglio con i giovani interlocutori. Grazie ad uno stile comunicativo socialmente ed emotivamente altamente espressivo, ha conquistato l’attenzione degli alunni della scuola Secondaria di I grado che, sia in presenza che nei collegamenti in video conferenza, hanno saputo cogliere il suo accorato invito a preservare e custodire, con autentico senso civico e di responsabilità, il grande dono della vita, evitando qualsiasi occasione che, apparentemente lontana da conseguenze immediate, può mettere in serio pericolo la salute di ognuno di noi – spiegano dall’Istituto – Ancora, il Garante, con tono assertivo, ha sollecitato gli alunni a proteggere i propri diritti rispettando quelli altrui, a impegnarsi a raggiungere i propri obiettivi, esercitando la fantasia e credendo nei propri sogni, a costruire un’equilibrata autostima, per influenzare positivamente i propri risultati e, soprattutto, per essere liberi di decidere di se stessi e per se stessi. Nel suo significativo contributo, che ha messo gli alunni nelle condizioni di riflettere e confrontarsi sulle conseguenze che scaturiscono dalle diverse dipendenze, sin da subito, il Garante ha sottolineato l’obiettivo prioritario di favorire attività mirate alla sensibilizzazione, alla formazione ed alla prevenzione del fenomeno delle dipendenze, soffermandosi sulla necessità di fare sinergia con il territorio per collaborare insieme nell’intento di arginare e contrastare le varie forme di devianza giovanile, di bullismo e cyberbullismo che, in maniera sempre più significativa, vedono il coinvolgimento dei giovani. E proprio in questa direzione è stato organizzato l’evento tenutosi presso la sede centrale dell’IC di Maida: chiarissimo l’intento della dirigente scolastica Sabrina Grande, che ha manifestato il bisogno di creare una rete tra i diversi Istituti scolastici del comprensorio lametino, consapevole del fatto che, il fenomeno delle dipendenze non appartiene certamente alla singola scuola, ma si caratterizza per l’insorgenza di problematiche che accomunano e investono tutte le scuole. Da qui la necessità di aggregarsi e confrontarsi per costruire proposte culturali mirate, atte a mettere in campo azioni capaci di affrontare e contrastare le situazioni a rischio, attraverso la promozione di un’intensa e condivisa attività di prevenzione. Un’interessante e proficua mattinata, quella vissuta ieri dalla comunità tutta del territorio maidese e lametino, che ha permesso di scrivere un’altra importante pagina della vita scolastica e culturale dell’Istituto Comprensivo, che coglie l’occasione, nella persona della dirigente scolastica Sabrina Grande, per ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno reso possibile la sua realizzazione prendendo parte all’evento, dal garante Marziale al presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, dai sindaci agli amministratori dei territori sui quali insistono i diversi plessi che compongono l’IC di Maida, Galdino Amantea, Domenico Giampà e Ferdinando Serratore, dalle Forze Armate, presidio attento e costante di Sicurezza e Legalità sul nostro territorio, guidate dal capitano della Compagnia di Girifalco Pasquale Cuzzola al dirigente scolastico Giuseppe De Vita ed alla professoressa Sesto per il contributo personale e professionale, dall’avvocato Stefania Valente, figura indispensabile alla realizzazione dell’evento, agli alunni, dai docenti di strumento che hanno allietato la mattinata, a tutta la comunità educante per aver dimostrato, ancora una volta, di comprendere appieno quanto sia importante attivare un dialogo costante con le famiglie e con il territorio, finalizzato all’elaborazione di iniziative che consentano di affermare la cultura del ben vivere e della sicurezza, a partire dal territorio d’appartenenza, creando sempre nuovi presupposti per diffondere la sensibilità civica.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato