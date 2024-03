Regione, la lotta agli incendi con i droni presto “istituzionalizzata” con una legge

“tolleranza zero”

CATANZARO Istituzionalizzare la lotta agli incendi secondo la strategia della “tolleranza zero” e attraverso l’attività di monitoraggio del territorio anche per mezzo dei “droni”. E’ questo l’obiettivo di una proposta di legge presentata dall’assessore all’Agricoltura e Forestazione Gianluca Gallo, nella sua qualità di consigliere regionale di Forza Italia. In totale, la proposta di legge – che si può consultare alla fine dell’articolo – si compone di quattro articoli, definiti “Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio”: il primo prevede una spesa di 2,5 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, «al fine di consentire l’acquisizione di servizi per lo svolgimento delle attività volte alla precoce segnalazione degli incendi boschivi per la tutela del territorio e la prevenzione delle calamità». Nella relazione illustrativa della proposta Gallo si specifica che «per l’anno in corso (2024) l’amministrazione regionale ha in animo di istituzionalizzare le attività di monitoraggio per la tutela del territorio e prevenzione delle calamità, tra le quali quella relativa alla prevenzione degli incendi boschivi fornendo, sempre per le stesse finalità di tutela e prevenzione, informazioni geografiche su copertura del suolo e relativi cambiamenti, utilizzo del suolo, stato della vegetazione, ciclo dell’acqua e variabili energetiche della superficie terrestre utili per le applicazioni ambientali; geospaziali tempestive e accurate, per il supporto alla la gestione di calamità naturali o comunque situazioni di emergenza provocate dall’uomo… Le attività all’uopo previste si estrinsecheranno, sostanzialmente, in un servizio operativo, costituito da una Sala operativa di controllo (Control Room) e da un Nucleo Piloti di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “Droni”».

Gianluca Gallo in Consiglio regionale

Servizio da aggiudicare con gara a evidenza pubblica

La relazione riferisce che «si dovrà pertanto attivare un servizio, da aggiudicare attraverso procedura ad evidenza pubblica, che sostanzialmente riguarda: 1. il supporto e assistenza tecnica amministrativa della Control Room, acquisizioni ed elaborazione informazioni geografiche per il monitoraggio multirischio e alle attività d’informazione e sensibilizzazione (n. 3 unità con specifiche qualificazioni). 2. la raccolta dati sul territorio attraverso il monitoraggio con droni…. 3. l’acquisizione delle informazioni geografiche per il monitoraggio per la difesa del suolo e la prevenzione delle calamità tra le quali l’allertamento precoce degli incendi… Le attività saranno eseguite da n. 5 piloti di droni altamente specializzati e/o istruttori che inoltre svolgeranno la formazione operativa in campo del personale regionale». La proposta di legge di gallo è stata assegnata alla quarta Commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito e alla seconda Commissione per il parere finanziario (a. c.)

