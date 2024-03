Sinner batte O’Connell e avanza ai quarti a Miami

tennis

MIAMI A Miami si soffre, ma Jannik Sinner sa sempre come farsi strada.

Il tennista azzurro avanza ai quarti del Masters 1000 in Florida: in un match un po’ complicato e dopo un avvio non da Sinner, l’altoatesino ha superato l’australiano Christopher O’Connell (n.66) in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Una partenza sofferta però per Sinner, che ha concesso molto nelle primissime fasi, con l’australiano avanti 4-2 e l’azzurro costretto a rincorrere: con il dritto di sempre arriva però il contro-break che vale il 4-4, poi complici gli errori dell’avversario il set si chiude a favore di Jannik. La partenza del secondo è tutta nelle mani di Sinner che si porta sul 2-0, prima che il match venisse interrotto per il malore di uno spettatore sugli spalti: come già accaduto in altre occasioni (l’ultima alle Atp Finals di Torino), è lo stesso Sinner a far notare l’accaduto, fermare il gioco e correre in soccorso con acqua e asciugamano tra gli applausi degli spettatori. Poi Sinner fa Sinner, vince game a zero a raffica, si fa annullare un match-point sul 5-2: l’australiano si porta sul 5-3, ma alla seconda palla match sul suo servizio l’azzurro si prende la partita e i quarti. Dove non ci sarà però il derby con Matteo Arnaldi: per il tennista ligure, n.38 al mondo, giornata storta a Miami. L’azzurro ha infatti ceduto in due set con un doppio 6-3 – al suo primo ottavo di finale in un Masters 1000 – contro il ceco Tomas Machac (n.60) che sarà così il prossimo avversario di Sinner ai quarti.

