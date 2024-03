Trofeo delle Regioni, a Lucca trionfo della squadra calabrese di karate

31esima edizione

LUCCA Trionfo assoluto per la squadra calabrese di karate alla trentunesima edizione del “Trofeo delle Regioni”. Risultato straordinario, per i ragazzi calabresi, in una delle competizioni più prestigiose e considerevoli del karate tradizionale italiano. Manifestazione sportiva svoltasi lo scorso 23 marzo al palasport di Lucca, dove erano presenti i migliori karateka nazionali, prescelti dai singoli centri specialistici agonisti karate di ogni regione d’Italia. Considerevole appuntamento annuale per il settore giovanile agonistico Fikta, riservato alle categorie cadetti, speranze e juniores. Tra gli atleti calabresi selezionati e presenti anche le ragazze e i ragazzi dell’“Uminoyama Karate Corigliano” Francesca Maffia, Chiara De Marco, Alessia Lasso, Gianni Bruno, Pierpaolo Gammaro, Angelo Ferrise, Federico Morrone, Cosimo Cofone, Andrea Giuffrida e Giuseppe Di Vincenzo. Tutti i karateka si sono confrontati nelle specialità di kata e kumite individuale dove, per i coriglianesi, va registrata la superlativa performance di Angelo Ferrise, cadetto + 65 kg, primo classificato nel kata e terzo nel kumite. Prestazione che ricalca per il secondo anno consecutivo le sue capacità in queste specialità e nella stessa gara. G. Bruno e P. Gammaro, oltretutto, hanno fatto parte della squadra di kumite Calabria, insieme a Pasquale Marrore, Alessandro Calderaro ed Emanuele La Fauci. Compagine calabrese che si è aggiudicata il gradino del podio più alto battendo l’Emilia-Romagna in finale, palesando grandi attitudini tecniche. G. Bruno, inoltre, si è distinto vincendo tutti gli incontri. Tutti i karateka calabresi, accompagnati dai delegati della Fitka Calabria e dai coach Jole Luzzi dell’“Uminoyama Karate Corigliano” e Alessio Passarelli della “Seidokan Castrovillari”, indossando con fierezza la maglia gialla della rappresentativa, hanno dimostrato un grande senso di appartenenza dettati da responsabilità e determinazione. Successo che, oltretutto, nel prossimo anno permetterà, come premio, alla rappresentativa calabrese di innalzare il numero di atleti da inserire nella propria compagine. Frattanto, gli atleti della “Uminoyama Karate Corigliano”, rinfrancati dall’esperienza di successo e dalle consistenti prove, nelle prossime settimane si prepareranno per l’altra autorevole competizione nazionale dei “Campionati Italiani Centro Sud” di scena a Taranto il 5 Maggio.