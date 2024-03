Lotta agli incendi, la maggioranza abbatte i tempi: la “tolleranza zero” è (già) legge

il provvedimento

REGGIO CALABRIA La maggioranza di centrodestra accelera e la “tolleranza zero” contro gli incendi diventa subito legge. A tempi di record arriva il via libera del Consiglio regionale alla proposta di legge presentata 48 ore fa dall’assessore alla Forestazione Gianluca Gallo nella sua qualità di consigliere regionale di Forza Italia, insieme al presidente della Giunta Roberto Occhiuto, proposta di legge i cui contenuti sono stati anticipati ieri dal Corriere della Calabria. La legge reca “Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio”: è prevista una spesa di 2,5 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, «al fine di consentire l’acquisizione di servizi per lo svolgimento delle attività volte alla precoce segnalazione degli incendi boschivi per la tutela del territorio e la prevenzione delle calamità». Nella relazione illustrativa si specifica che «per l’anno in corso l’amministrazione regionale ha in animo di istituzionalizzare le attività di monitoraggio per la tutela del territorio e prevenzione delle calamità, tra le quali quella relativa alla prevenzione degli incendi boschivi», attraverso un servizio operativo, costituito da una sala di controllo (Control Room) e da un Nucleo piloti di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, cioè i “droni”.

Il dibattito

A richiamare la proposta in aula è stato lo stesso presidente Occhiuto, spiegando che con l’ok alla legge «si può procedere alla variazione di bilancio per l’acquisto dei droni e per la formazione affinché il percorso avviato e le azioni sperimentate, che ci hanno portato a essere additati come un modello anche in Europa, possano essere svolte con maggiore incisività». A illustrare il testo è stato l’assessore Gallo rimarcando anche lui «la necessità di implementare le attività che hanno fatto segnalare nel passato la Calabria anche come regione virtuosa e modificare anche il racconto sulla forestazione calabrese. Bisogna proseguire su questo percorso e ci saranno ulteriori investimenti». Perplessità dal Pd, che, per come annunciato in aula dal capogruppo Mimmo Bevacqua, ha espresso voto di astensione: secondo il consigliere regionale Ernesto Alecci «il sistema dei droni sta dando qualche risultato ma i roghi del 2023 i roghi sono stati di più che nel 2022, e i 515 incendi del 2023 sono molti di più rispetto al 2018, questo per l’onestà intellettuale di cui parlava oggi il presidente, che fa una comunicazione a volte ingannevole. Aspettiamo che i fatti ci dicano che ci sono risultati e non basiamoci su previsioni al momento a mio avviso azzardate». Per il democrat Raffaele Mammoliti «l’approccio di innovazione tecnologica, che è stata forse anche un deterrente contro gli incendi, non può prescindere dalla presenza delle risorse umane sul territorio e quindi dalla prevenzione, per questo non ci sia solo un approccio burocratico di variazione di bilancio ma facciamo una scelta politica implementando la forza lavoro nel presidio del territorio, perché dobbiamo ringraziare i forestali per la tutela territoriale». Voto favorevole invece da parte del capogruppo di DeMa Ferdinando Laghi. (c. a.)

