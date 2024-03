Catanzaro, donazione di colombe e uova pasquali alla chiesa del Monte

solidarietà

CATANZARO In un momento in cui la solidarietà diventa un faro di speranza e un gesto di amore universale, il Lions Club Catanzaro Host, presieduto dall’avvocato Danilo Iannello, ha abbracciato il vero spirito pasquale incontrando i volontari che ogni giorno si dedicano con generosità e impegno presso la chiesa del Monte, guidata da Don Pino Silvestre. Un momento carico di significato e di profonda empatia, poiché il Lions Club Catanzaro Host ha manifestato il proprio sostegno e la propria vicinanza a chi si trova in situazioni di disagio, con una donazione speciale: colombe e uova pasquali, simboli di pace e rinascita, donati come dolce augurio a chi è meno fortunato. Questa iniziativa vuole essere anche un chiaro messaggio alla solidarietà e alla condivisione, valori fondamentali che ci ricordano il vero significato della Pasqua: l’amore universale e l’attenzione verso il prossimo. Con questo gesto, il Lions Club Catanzaro Host desidera ringraziare di cuore tutti i volontari che dedicano il proprio tempo e le proprie energie per supportare coloro che si trovano in situazioni di bisogno, e vuole rinnovare il proprio impegno a servizio della comunità: anche un piccolo gesto di gentilezza può illuminare il cammino di chi si trova nell’oscurità.

