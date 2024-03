Ospedale della Sibaritide, un altro passo avanti: aggiornato il piano economico per 236 milioni

il provvedimento

CATANZARO Un altro passo avanti nell’iter di realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide. Come preannunciato ieri nell’informativa sulla sanità in Consiglio regionale (leggi qui) il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità, ha approvato con proprio decreto il Piano economico finanziario (Pef) di riequilibrio per la realizzazione in regime di finanza di progetto del nuovo ospedale della Sibaritide e la relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario di riequilibrio: approvato anche lo schema di contratto aggiuntivo di concessione, che integra e/o aggiorna gli articoli del contratto di concessione del 9 settembre 2014 che subiscono variazioni per effetto dell’aggiornamento del Pef. La copertura finanziaria, pari a oltre 236 milioni, è garantita in parte sui fondi ex articolo 20, sui fondi del Patto per la Calabria, su fondi regionali e su risorse dello Stato tra cui per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato