Boccata di ossigeno per gli ospedali calabresi: via libera a un massiccio reclutamento di Oss

sanità

CATANZARO Via libera al reclutamento di operatori socio sanitari da parte delle Asp e delle aziende ospedaliere: lo stabilisce un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità, decreto che dà corso all’annuncio dei giorni scorsi facendo obbligo alle aziende di procedere ai relativi piani assunzionali entro 15 giorni. Nel decreto si prende atto che “dalla verifica effettuata dai competenti uffici sui Piani prodotti dalle Aziende del Ssr è emersa la carenza di operatori socio sanitari nell’organico delle Aziende del Sss in ragione di complessive 262 unità, per come di seguito esplicitato: 30 unità presso l’Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro; 30 unità presso l’Asp di Cosenza; 115 unità presso l’Asp di Reggio Calabria; 62 unità presso il Grande Ospedale Metropolitano Bianchi- Melacrino-Morelli di Reggio; 25 unità presso l’Asp di Vibo Valentia”. Il decreto di Occhiuto dispone poi che “allo scopo di un più celere svolgimento dell’iter assunzionale, le assunzioni per il predetto profilo professionale di Oss dovranno essere effettuate facendo utilizzo della graduatoria vigente dell’Azienda ospedaliera di Cosenza”, approvata nel 2021 e riformulata con successive delibere del 2023 e del 2024, “fino ad esaurimento della stessa e, in ogni caso, nel rispetto della specifica normativa in materia di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni nel medesimo comparto di contrattazione”. Il decreto commissariale precisa infine che “e la corretta e tempestiva attuazione del presente provvedimento ed il rispetto dei termini concessi saranno considerati nell’ambito nel procedimento di valutazione dei commissari straordinari delle Aziende del Ssr, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, Dl 150/2020, come previsto dai rispettivi Dca di assegnazione degli obiettivi di mandato”. (c. a.)

