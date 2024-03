Cosenza, al via il progetto “Al posto tuo..” ideato dalla Camera di commercio

lavoro

COSENZA Parte oggi il progetto sperimentale ideato della Camera di commercio di Cosenza e promosso in collaborazione con l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran). Alla base dell’esperienza proposta dall’ente camerale cosentino, l’intenzione di permettere ai propri dipendenti di vestire per un giorno i panni di un collega della Camera, oppure di un’altra amministrazione (e viceversa), vivendo in prima persona le sfide quotidiane e le responsabilità connesse ad un incarico diverso dal proprio. In questo “scambio di ruoli” la Camera si offre anche di ospitare, in condizioni di reciprocità, dipendenti di altri enti pubblici interessati a partecipare al progetto approfittando di un’occasione unica di crescita professionale, formazione e apprendimento “on the job”, di confronto e condivisione di skill e competenze tra colleghi, il tutto a costo zero. Una sperimentazione che ha l’obiettivo di creare una rete di esperienze, quindi, aperta a tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate ad aprire le loro porte ad uno o più dipendenti camerali, oppure che intendano candidare i propri dipendenti per affiancare per uno o più giorni dei colleghi titolari di un ruolo diverso, anche di un diverso livello di inquadramento, presso la Camera di commercio. A tal fine, gli enti interessati possono manifestare il loro interesse compilando il modulo. L’iniziativa della Camera si propone di superare i pregiudizi e gli stereotipi che possono derivare dalla mancanza di conoscenza diretta sulle attività svolte dai colleghi e di trasformare l’ambiente lavorativo del comparto pubblico in un luogo di crescita professionale e personale, in cui le opinioni diverse sono apprezzate e discusse apertamente. Spesso, infatti, la percezione individuale dei ruoli e delle mansioni lavorative può essere distorta o limitata dalla mancanza di informazioni dettagliate. Da qui l’iniziativa “Al posto tuo…”: scambiare il proprio ruolo con quello di un collega, anche di un’altra PA, per ripensare il modo in cui si stima l’impegno richiesto dal proprio incarico e dalle mansioni assegnate, attraverso il confronto diretto. Non un affiancamento formale, quello pensato dalla Camera di commercio di Cosenza, ma un autentico scambio di ruoli in cui il dipendente affiancato incoraggerà l’ospite a partecipare attivamente e a proporre soluzioni innovative alle problematiche connesse al ruolo agito. La possibilità di sperimentare le modalità con cui i dipendenti di altre PA agiscono il loro ruolo svilupperà inoltre nei partecipanti una nuova visione soggettiva dell’impegno richiesto dal ruolo ricoperto e permetterà di ripensare alle modalità con cui si opera all’interno del proprio ente di appartenenza.