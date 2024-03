Catanzaro a Parma con 2.500 tifosi al seguito. Vivarini: «Pubblico da serie A»

calcio serie b

CATANZARO Saranno circa 2500 i tifosi del Catanzaro al “Tardini” di Parma lunedì pomeriggio. Un dato tutt’altro che scontato considerata la giornata di festa. Oggi il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini nella conferenza stampa pre-gara non ha nascosto il suo apprezzamento per questa ennesima dimostrazione di affetto del popolo catanzarese. «Sarà una partita di livello altissimo – ha detto l’allenatore – affronteremo una squadra che sta dimostrando di essere la più forte. Andiamo a giocare in uno stadio bello e mi fa enormemente piacere che saremo accompagnati come al solito da una cornice di pubblico straordinaria che dimostra come anche Catanzaro abbia una tifoseria di serie A. Siamo secondi solo alla Sampdoria per presenze dei tifosi al seguito della squadra. Siamo orgogliosi di ciò e speriamo di farli divertire».

Sedici punti dividono in classifica Parma e Catanzaro, anche se forse la vera differenza tra le due compagini sta nelle individualità di cui può disporre la formazione guidata da Fabio Pecchia. «Il Parma è una squadra costruita negli anni per primeggiare in serie B – ha sottolineato Vivarini – perché giustamente suo posto è in A per blasone, strutture, società. Così come è capitato a noi l’anno scorso in C. Il Parma ha giocatori già pronti per fare la massima serie. Gioca in maniera semplice ma non è approssimativo. Pecchia è un allenatore che dà equilibrio, razionalità, con i giocatori messi al posto giusto. Merita il posto che occupa non solo per le individualità che ha in organico». All’andata il Catanzaro perse malamente 5 a 0 dopo un ottimo inizio. «Quella partita – ha ammesso Vivarini – ci ha permesso di crescere in maniera incredibile perché eravamo all’inizio del campionato e venivamo da una serie di prestazioni positive. Eravamo un po’ spensierati, sicuri di poter fare bene. Quella giornata ci ha fatto tornare coi piedi per terra. Da allora abbiamo lavorato tanto per migliorare su tanti aspetti tattici, su tutti i concetti di non possesso palla. Insomma, quella è stata la partita che ci ha fornito più indicazione su come affrontare il campionato di serie B, quindi per certi versi ringraziamo il Parma».

Out Brighenti, D’Andrea in forse

A Parma non sarà disponibile Brighenti, «ma è in fase di recupero – ha spiegato Vivarini –. Lo teniamo fermo per precauzione. Questa è una partita in cui bisogna essere tutti al cento per cento e purtroppo abbiamo qualche difficoltà anche con D’Andrea che valuteremo domani». Su Ghion: «Ha lavorato una settimana intera con la squadra, si sta riprendendo ma è ancora presto per prenderlo in considerazione soprattutto in queste partite. Speriamo di riaverlo al massimo il prima possibile. Comunque verrà in panchina». «La pausa di campionato l’abbiamo accolta bene perché noi – ha proseguito il tecnico giallorosso – avevamo bisogno di recuperare. La squadra sta spingendo al massimo e potendo spremere pochi elementi, fermarsi ogni tanto fa bene. L’importante è mantenere l’attenzione alta, cosa che ho visto in settimana. Noi siamo una squadra offensiva e chiaramente non andremo a Parma a fare una gara difensiva». (redazione@corrierecal.it)

