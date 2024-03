Cresce l’allarme a Castrovillari, nuova rapina a mano armata in città

Il fatto

CASTROVILLARI Nuova rapina a mano armata a Castrovillari. Ieri sera intorno alle 21, un uomo a volto coperto e con pistola in mano ha fatto irruzione in una tabaccheria in via Padre Pio.

Il malvivente dietro la minaccia dell’arma si è fatto consegnare poche centinaia di euro, prima di fuggire. Subito allertati dal commerciante vittima della rapina sono giunti sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le prime indagini per risalire all’autore del gesto.

Non è il primo colpo assestato nella città del Pollino. Alcune settimane addietro altri due esercizi commerciali erano stati presi di mira da rapinatori.

Episodi che per questo stanno destando l’allarme nella cittadina.

