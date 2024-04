Ancora una sconfitta per il Cosenza: il Brescia si impone per 2-1

serie b

COSENZA Ancora una sconfitta per il Cosenza. Al San Vito – Marulla Crespi illude i padroni di casa, poi una doppietta di Galazzi conferma la crisi della squadra rossoblu. La squadra di Viali dopo aver sfiorato la zona playoff per un periodo, continua la caduta libera verso i playout. Viali schiera un 433 con Meroni in difesa dopo il ritorno dall’infortunio e Florenzi a centrocampo. In attacco Marras, Antonucci a supporto di Crespi. È proprio il numero 19 a portare in avanti i lupi con un tiro preciso dal limite. Dopo una buona partenza del Cosenza, si fa vedere in avanti il Brescia che al 41′ trova il pareggio con Galazzi. Nel secondo tempo è ancora il Brescia è a fare la partita: Micai salva due volte, ma al 79′ ancora Galazzi trova il gol del 2-1. Dagli spalti fischi per i rossoblu a fine partita.

TABELLINO

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta; Zuccon (62′ Voca), Calò, Florenzi (76′ Praszelik); Marras (76′ Canotto) Crespi (54′ Tutino), Antonucci (62′ Forte). A disp.: Marson, Cimino, D’Orazio, Fontanarosa, Venturi, Viviani, Mazzocchi. All.: Viali

BRESCIA: Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Paghera (63′ Van de Looi), Bisoli, Galazzi (83′ Olzer); Bianchi (63′ Bjarnason), Besaggio (63′ Bertagnoli); Borrelli (55′ Moncini). A disp. : Avella, Huard, Fares, Mangraviti, Cistana, Fogliata, Ferro. All.: Maran

ARBITRO: Massimi Luca della Sezione di Termoli, assistenti: Tolfo Alessio di Pordenone e Catallo Ivan di Frosinone. IV ufficiale di gara: Di Reda Antonio della Sezione di Molfetta. Var: Pezzuto Ivano di Lecce. Var: Longo Salvatore di Paola

MARCATORI: 16′ Crespi, 41′ Galazzi, 79′ Galazzi

NOTE: Spettatori presenti: , abbonati: 794, tifosi squadra ospite: vigente il divieto di vendita ai residenti in provincia di Brescia. Espulsi: . Ammoniti: Camporese, Tutino, Paghera, Frabotta, Bertagnoli. Angoli: – . Recupero: 3′ pt – 6′ st.