«Bene Badolato, la Calabria si fa conoscere e conquista il cuore degli italiani» – VIDEO

“tesori” del territorio

CATANZARO «Badolato, in Calabria, è il secondo Borgo più bello d’Italia. La nostra Regione si fa conoscere e conquista il cuore degli italiani, anche se per noi avrebbe meritato di vincere». Lo scrive su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commentando l’esito del programma Rai “Il Borgo dei borghi” che ha visto Badolato ottenere il secondo posto dietro il paese toscano di Peccioli: nel post su facebook Occhiuto pubblica anche il video andato in onda nella trasmissione Rai, un video che – dice – «racconta questo meraviglioso scrigno di bellezza, storia e cultura».

