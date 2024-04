Germania, da oggi in vigore la legge sulla cannabis legale

la norma discussa

BERLINO A partire da oggi, lunedì 1 aprile, entra in vigore in Germania la nuova legge sulla cannabis a scopo ricreativo, recentemente approvata dal Parlamento tedesco che consentirà agli adulti di portare con sé fino a 25 grammi di cannabis per il proprio consumo e di conservarne fino a 50 grammi a casa. Gli adulti di età pari o superiore a 18 anni potranno trasportare fino a 25 grammi di cannabis per il proprio consumo. Sarà consentito il consumo pubblico, purché non in vista dei bambini o in prossimità di impianti sportivi. Sarà vietato anche nelle zone pedonali dalle 7 alle 20. Gli adulti potranno inoltre conservare fino a 50 grammi di farmaco a casa e conservare tre piante per la coltivazione domestica. A partire dal 1° luglio, speciali club di cannabis potranno coltivare e acquistare la droga su base limitata. I club possono avere fino a 500 membri. La cannabis resterà vietata ai minori.