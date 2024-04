Ingv e Unical guardano “La Terra dallo Spazio”

pon grint

RENDE Con un’intensa giornata di studio, si è tenuta nei giorni scorsi l’incontro ‘Ingv e Unical in sinergia per l’osservazione della Terra dallo spazio’ organizzato presso l’Università della Calabria (UniCAL) ad Arcavacata di Rende (CS) La giornata, che ha visto la partecipazione del Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, Riccardo Barberi, della Direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv (Ingv-Ont), Lucia Margheriti, e della Responsabile del Centro Osservazioni Spaziali della Terra dell’Ingv (Ingv-Cos), Maria Fabrizia Buongiorno, ha visto la presentazione delle attività degli enti con particolare riferimento al Centro di Osservazione Spaziale della Terra dell’Ingv. E’ stata illustrata la stazione di ricezione dati satellitari multi-missione che l’Ingv ha installato negli spazi concessi dall’UniCAL, nell’ambito del progetto Pon Grint e gestita dal personale della sede calabrese dell’Istituto.

L’Ingv ha una sede nel Dipartimento di Fisica di UniCAL e da oltre dieci anni è attiva una sinergia istituita con il progetto Pon Massimo (Monitoraggio in Area Sismica di SIstemi MOnumentali) dedicato al monitoraggio dei Beni Culturali in aree sismiche. Negli anni successivi le attività della sede sono notevolmente aumentate includendo molte attività di interesse geofisico e ambientale che includono anche una stretta collaborazione con il Laboratorio di Sismologia di UniCAL. La Direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv e il Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università hanno concluso l’incontro sottolineando la necessità di continuare a sviluppare i rapporti tra i due enti nei vari settori di competenza, anche facendo rete con gli altri Dipartimenti universitari e Centri di ricerca ospitati nel Campus dell’Università della Calabria.