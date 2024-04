Lucano: «L’autonomia differenziata si abbatterà sulla sanità del Sud»

l’intervento

«Ieri l’Anci ha lanciato un pericoloso allarme per il servizio sanitario nazionale del Mezzogiorno. L’autonomia differenziata si abbatterà sulla sanità del Sud, rubando risorse alla Calabria per il 40%, alla Campania per il 38% e alla Puglia per il 37%, entro il 2027. Un disastro che costringerebbe i cittadini del Sud a lasciare la propria casa pur di potersi curare. Un disastro voluto dalla Lega e da Salvini, cui Fratelli d’Italia sta prestando il fianco, che ridurrà il Paese a brandelli e renderà il diritto alla salute un privilegio per pochi». Così, in una nota, l’ex sindaco di Riace e candidato per Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni europee, Mimmo Lucano, che prosegue: «Loro dividono l’Italia e il mondo il mondo in privilegiati e no; noi vogliamo costruire un Paese e un’Europa in cui i diritti siano interi e per tutti, a partire dai più deboli, da chi soffre le conseguenze della crisi economica e climatica. I cittadini hanno già il problema degli stipendi troppi bassi, togliere anche la sanità gratuita significherebbe costringere le persone a rinunciare alle cure», conclude.