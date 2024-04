Università Magna Graecia, pubblicati i bandi per i corsi di laurea in Medicina

i dettagli

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali (LM-41)per l’anno accademico 2024/2025, consultabili al seguente link. All’Ateneo di Catanzaro sono disponibili: 433 posti per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 Legge n. 189 della Legge 30 luglio 2022) e 43 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi nella legge n.189 del 2022; 20 posti per il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 Legge n. 189 della Legge 30 luglio 2022) e 2 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi nella legge n.189 del 2022; 80 posti per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Tecnologie Digitali per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 Legge n. 189 della Legge 30 luglio 2022) e 4 posti di cui uno destinato a studenti provenienti da Paesi non UE nell’ambito del Progetto Marco Polo.

Procedura di iscrizione

Coloro che sono interessati a partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea sono tenuti a presentare la richiesta di partecipazione, esclusivamente in modalità on line, attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L’iscrizione online è attiva dal 3 aprile fino alle ore 15:00 del 17 aprile 2024; il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Una volta completata la procedura di iscrizione su Universitaly, coloro che dovranno sostenere la prova all’UMG sono tenuti, a partire dal 4 aprile ed entro le ore 15:30 del 18 aprile, a collegarsi al seguente sito e a seguire la procedura indicata per il concorso di ammissione.

Prove di ammissione

Le prove di ammissione sono programmate in due distinte sessioni temporali, nelle giornate di martedì 28 maggio 2024 e di martedì 30 luglio 2024. Per ciascuna sessione, la prova si svolgerà in presenza e sarà erogata in formato cartaceo alle ore 13:00 delle due date disponibili, peruna durata di 100 minuti. I quesiti della prova di ammissione per i corsi di laurea saranno estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta. La banca dati, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, sarà pubblicata sul seguente sito internet: https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/, per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024; per l’altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024. Tutti le informazioni sono disponibili sul sito www.unicz.it.