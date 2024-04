L’asse “Calabria-Sicilia” sull’Endocrinologia. A Taormina l’evento “Update di Terapia delle Malattie Endocrine”

l’evento

TAORMINA È in programma oggi e domani 5 aprile, a Taormina, il convegno “Update di Terapia delle Malattie Endocrine”, il primo appuntamento di EndoClub SiCal e in cui gli esperti si soffermeranno sulla terapia farmacologica delle patologie endocrine che vive oggi più che mai una fase storica di grande evoluzione. EndoClub SiCal nasce per rappresentare un Club siculo-calabro di cultori della disciplina Endocrinologica con l’obiettivo di porre in risalto le novità e gli aggiornamenti che riguardano le linee guida nazionali ed internazionali, messe a confronto, e le criticità della loro applicazione (in terra Siculo-Calabra) nella pratica clinica per la terapia di tutte le malattie endocrinologiche. «La terapia, farmacologica e non, delle patologie che quotidianamente, in qualità di endocrinologi clinici, siamo chiamati a curare, impone un’attenta analisi delle discrepanze che nella pratica clinica, il cosiddetto real world, si verificano tra la necessaria applicazione delle linee guida nazionali e internazionali e la possibilità, che poi di fatto, queste siano applicabili nello scenario territoriale siciliano e calabrese», spiegano i fondatori e responsabili scientifici di EndoClub SiCal, i docenti Aldo E. Calogero e Sandro La Vignera dell’Università di Catania e Antonio Aversa dell’Università di Catanzaro. Il “Corriere della Calabria” qualche mese fa aveva intervistato il professore di Endocrinologia Antonio Aversa, il quale aveva parlato di “medio livello” relativamente alla risposta del Servizio sanitario calabrese all’infertilità.

«EndoClub SiCal, quindi, si prefigge lo scopo di rappresentare un collante tra mondo accademico e il territorio, pubblico e privato, e ogni anno, nel mese di aprile, tutti gli esperti si incontreranno per discutere queste tematiche e nelle vesti di fondatori accoglieremo liberamente, da parte tutti gli operatori specialisti siciliani e calabresi, le proposte per relazioni e tavole rotonde che animeranno il programma del successivo congresso per garantire sempre la stretta attualità delle problematiche, evidenziabili solamente attraverso il criterio del vissuto reale», aggiungono Calogero, La Vignera e Aversa.

A proposito dell’evento di Taormina, sono ben cinque le sessioni del convegno in cui si affronteranno le problematiche relative alle malattie metaboliche, della tiroide e dei surreni, l’aging e delle gonadi maschili e femminili e una sessione miscellanea. «Nel corso delle due giornate, i congressisti saranno coinvolti nel confronto tra “la medicina basata sulle evidenze” vs “le criticità che si incontrano nella pratica clinica” che è il filo conduttore di tutto l’evento – raccontano i fondatori di EndoClub SiCal -. A impreziosire il programma due grand round dedicati alla terapia con GH e alla nutraceutica e una lettura magistrale destinata al tema della tecnologia applicata alla cura del diabete mellito, aspetto questo, ormai imprescindibile per la formazione specialistica e nella pratica clinica».

