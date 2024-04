Liceo classico salesiano di Soverato a rischio chiusura: interviene Valditara

il caso

SOVERATO Sarebbe scongiurata la chiusura del Liceo classico salesiano a Soverato. Nei mesi scorsi un calo di iscrizioni e problemi di carattere economico hanno messo a rischio l’istituto, che da oltre cento anni forma i giovani del territorio, dalla scuola dell’infanzia al liceo. Ieri, nel corso della sua visita in Calabria per la presentazione del progetto della Regione “RecApp Cal”, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha incontrato gli studenti del liceo classico salesiano per garantire l’impegno del Governo. Il ministro, tornato a Roma, avrebbe incontrato il rettore Maggiore e poi comunicato al prefetto di Catanzaro che l’istituto non chiuderà. «Non siamo ancora in possesso di nessuna carta che vada ad attestare la prosecuzione delle attività», ha spiegato nel corso di Buongiorno Regione la vicepreside Alessia Squillace, che ha aggiunto: «Siamo positivi, ottimisti che questo tipo di attestazione arriverà».

