Al “San Vito-Marulla” le azzurre stendono l’Olanda 2-0. Soncin: «Grazie Cosenza» – FOTO

COSENZA Non poteva cominciare meglio il percorso dell’Italdonne per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile, che si giocheranno in Svizzera. Allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza (presenti circa 4.000 spettatori), la squadra guidata dal ct Andrea Soncin ha giocato una partita da applausi, superando le forti e temibili olandesi, con un gol per tempo. A segno ad inizio gara Giacinti e gol della sicurezza nella ripresa di Bonfantini. Vittoria storica e importantissima, la prima in una partita ufficiale contro l’Olanda, la nazionale più temibile del girone A dove sono presenti anche Norvegia e Finlandia. L’Italdonne, chiamata per la prima volta nel nuovo corso a non sbagliare in uno scontro durissimo, vede Soncin affidarsi alle sue certezze: Giugliano in cabina di regia, in un centrocampo con Caruso e Bonfantini. Davanti Giacinti e Bonansea. Le azzurre partono forte andando subito in vantaggio: al 5′ azione meravigliosa dell’Italia, che sviluppa il gioco da destra verso sinistra con Giugliano protagonista. Magia della centrocampista azzurra che con una palla filtrante riesce a prendere alle spalle la difesa orange imbeccando perfettamente Giacinti, che è fredda davanti a Kop incrociando perfettamente il destro a mezza altezza per l’1-0. Una volta in vantaggio, la squadra di Soncin prende in mano la partita rischiando poco e sfiorando più volte il raddoppio. Secondo gol che arriva solo nella ripresa (al minuto 60) con Agnese Bonfantini. Al primo pallone toccato dopo essere da poco entrata in campo, sgroppata micidiale sulla sinistra di Cambiaghi, che pennella un cross di difficile lettura per la difesa orange. Kop smanaccia e la n.7 italiana è rapida ad andare a contrasto, senza commettere fallo, e sul rimpallo deposita in rete il secondo gol dell’Italia. Raggiunto il raddoppio le azzurre dilagano e sfiorano il tris più volte per una vittoria che disegna la storia del calcio azzurro femminile









Soncin: «Risultato storico, grazie Cosenza»

A fine gara il ct della Nazionale Andrea Soncin ha ringraziato il caloroso pubblico cosentino presente sugli spalti. «Dobbiamo ringraziare Cosenza – ha detto il tecnico – per come ci ha accolto, con grandissimo entusiasmo. Ci godiamo questo risultato storico e andiamo avanti. Martedì contro la Finlandia affronteremo una partita che potrebbe già diventare determinante, ma con questo spirito possiamo fare bene».

Il tabellino

ITALIA-OLANDA 2-0



ITALIA (4-3-3): Giuliani, Bartoli (dal 68’ Salvai), Lenzini, Linari, Boattin; Greggi (dal 57’ Galli), Giugliano, Caruso; Bonfantini (dal 68’ Bergamaschi), Giacinti (dall’81’ Beccari), Bonansea (dal 57’ Cambiaghi). A disp: Baldi, Schroffenegger, Di Guglielmo, Oliviero, Dragoni, Severini, Girelli. Ct: Andrea Soncin

PAESI BASSI (4-3-3): Kop; Grant (dal 73’ Jansen), Jannsen, Dijkstra, Brugts; Kaptein, Spitse, Egurrola (dall’81’ Casparij); Pelova (dal 73’ Snoeijs), Beerenstein, van de Donk (dal 63’ Leuchter). A disp: de Jong, Lorsheyd, Wilms, Hendriks, van Dongen, Olislagers, Baijings, Nijstad. Ct: Andries Jonker

ARBITRO: Ivana Martincic (CRO). Assistenti: Sanja Rođak Karšić (CRO) e Maja Petravić (CRO). Quarto ufficiale: Jelena Pejkovic (CRO)

RETI: 4’ Giacinti (I), 59’ Bonfantini (I)

NOTE: spettatori 4.000 circa. Ammonite Bartoli, Giuliani, Grant, Spitse.

Risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

Prima giornata (5 aprile): ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Classifica: Norvegia e ITALIA 3, Paesi Bassi e Finlandia 0

