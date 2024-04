Autonomia, il Pd in pressing su Mancuso: «Calendarizzi la seduta di Consiglio»

il punto

LAMEZIA TERME Riunione del gruppo del Pd in Consiglio regionale. Secondo quanto riporta una nota «la riunione, introdotta e moderata dal presidente Bevacqua, si è aperta con un approfondimento sulla situazione in cui versa la rete ospedaliera regionale, anche alla luce della deludente informativa resa in Consiglio dal governatore Occhiuto. I consiglieri dem hanno deciso di intraprendere, durante le prossime settimane, una serie di iniziative legate al tema, partendo dal confronto diretto con i sindacati e gli ordini dei medici. I consiglieri hanno poi approfondito e discusso i temi che saranno oggetto della Conferenza programmatica del partito prevista per metà mesa e espresso soddisfazione per l’annunciata visita del presidente Mattarella, vista come un segnale della presenza dello Stato che è indispensabile per il Sud in questa fase. Il gruppo dem ha poi ribadito l’auspicio che il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso mantenga l’impegno assunto in occasione dell’ultima riunione dell’Assemblea e inserisca all’ordine del giorno dei lavori della prossima seduta la discussione sull’autonomia differenziata. Un momento indispensabile perché ognuno si assuma le proprie responsabilità davanti a una riforma che rischia di dividere l’Italia e che gli stessi Vescovi calabresi hanno definito “secessione dei ricchi”. Il gruppo, infine, si è confrontato anche in vista delle prossime elezioni europee, preparandosi a fornire il proprio contributo a sostegno delle candidature che saranno individuate di concerto con il partito regionale e nazionale».

