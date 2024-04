La grande contraddizione. Gli “Stati Uniti d’Europa” e l’Italia dell’Autonomia differenziata

l’intervista del Corriere della calabria

COSENZA L’Unione europea è un progetto, un ideale, per qualcuno un sogno, per altri una speranza, per altri ancora un pericolo. Sicuramente rappresentano una sfida. E’ un caso unico nella storia: Stati che decidono – liberamente – di concedere sovranità a un soggetto politico e condividere materie di governo per secoli appannaggio nazionale. Il docente Unical e scritto, Gianluca Passarelli ne ricostruisce le accidentate vicende con un approccio insieme storico, culturale e politologico, coniugando grandi doti divulgative e la capacità di riconnettere le questioni più attuali a radici che affondano nel passato. Il suo libro “Stati Uniti d’Europa“, è stato presentato a Cosenza nell’ambito della rassegna “Libri in Comune”. Il Corriere della Calabria ha intervistato l’autore.

Gianluca Passarelli

Perché sono così importanti gli Stati Uniti d’Europa?

«Sono importanti proprio per tutelare i più deboli perché in un mondo sempre più globalizzato segnato dalle potenze come la Cina e gli Stati Uniti, i piccoli Paesi da soli non potrebbero reggere l’urto della competizione economica, politica e militare e quindi solo stare insieme consente a Nazioni come l’Italia di avere una speranza futura».

La Calabria può giocare un ruolo determinante in Europa?

«Assolutamente sì, la Calabria non deve, secondo me, essere vista come la periferia della Germania, la periferia di Milano, ma come il cuore, come il centro dell’area mediterranea, del Nord Africa e del Medio Oriente. Quindi, in questo senso, la Calabria e l’intero Mezzogiorno possono essere il crocevia economico, culturale e politico di questa grande area che rappresenta molto nel futuro dell’Europa».

In Europa si lavora sulla condivisione, in Italia si parla di autonomia differenziata

E’ proprio così. La vera riforma da affrontare è quella dei trattati europei e non dell’autonomia differenziata che indebolirebbe interi territori, non solo il Sud rispetto al nord ma anche le aree interne del nord rispetto alle aree urbane. L’autonomia differenziata – me lo lasci dire – è veramente un grande bluff che rischia di mettere in difficoltà i più deboli e i territori più periferici». (f.b.)

