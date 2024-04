Il Catanzaro cade al “Ceravolo”: il Como vince in rimonta 2-1

serie b

CATANZARO Si ferma il Catanzaro di Vivarini dopo la vittoria a sorpresa in casa del Parma. Al Ceravolo Vandeputte illude i giallorossi, ma nella ripresa due gol in cinque minuti concedono la vittoria al Como che consolida il secondo posto. Dopo un inizio di studio, la squadra di casa guadagna metri, spinta dai tifosi. Al minuto nove la prima percussione del Catanzaro porta Iemmello al tiro vincente, ma il gol viene annullato dal Var. Poco dopo, in seguito ad un calcio d’angolo, Veroli a colpo sicuro viene murato da Abildgaard. Al minuto diciotto, il match si sblocca con Vandeputte che supera in dribbling Iovine, entra in area e trova il gol grazie alla deviazione decisiva di Goldaniga. L’occasione per il pari del Como arriva a breve con Cutrone, che di testa scheggia il palo dopo un bel dialogo tra Strefezza e Iovine. Al 39′ è lo stesso Cutrone a gonfiare la rete, ma l’arbitro non convalida per fuorigioco. Il secondo tempo inizia con un Como subito arrembante e i calabresi che attendono il varco giusto per poter colpire in contropiede. Al minuto 15, gli ospiti agguantano il pari con un bel colpo di testa nel cuore dell’area di Gabrielloni, su preciso assist di Sala. Sulle ali dell’entusiasmo, Braunoder sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza che si spegne contro il palo. Passano pochi minuti e arriva il secondo gol del Como, con Da Cunha che riesce a capitalizzare un rimpallo nel cuore dell’area, per poi essere costretto ad uscire dal campo per un infortunio dopo l’esultanza. I calabresi non demordono, entrano D’Andrea e Ambrosino e Donnarumma, ma tra errori e nervosismo di troppo, i padroni di casa faticano a costruire occasioni nitide. All’ultimo secondo la beffa di un altro gol annullato, questa volta ad Antonini per un soffio oltre la linea del fuorigioco. Il Como prosegue la sua scalata verso il secondo posto, per il Catanzaro un parziale stop nella corsa play off.

Tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli (29’ st Oliveri); Sounas (29’ st D’Andrea), Petriccione (20’ st Pompetti), Verna (41’ st Donnarumma), Vandeputte; Biasci (20’ st Ambrosino), Iemmello

A disposizione: Sala, Miranda, Krajnc, Pontisso, Ghion, Brignola, Stoppa

Allenatore: Vivarini

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Odenthal (1’ st Barba), Goldaniga, Sala; Strefezza, Abildgaard (1’ st Baselli), Braunoder, Da Cunha (25’ st Chajia); Gabrielloni (30’ st Gioacchini), Cutrone (43’ st Curto)

A disposizione: Vigorito, Rispoli, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Fumagalli

Allenatore: Roberts

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Del Giovane – Dei Giudici

Quarto uomo: Leone

Var: Di Martino

AVar: Serra

Recupero: 1‘ pt, 6‘ st

Angoli: nove Catanzaro, tre Como

Ammoniti: 27’ pt Odenthal (COM), 12’ st Antonini (CAT),

Marcatori: 19’ pt Vandeputte (CAT), 16’ st Gabrielloni (COM), 22’ st Da Cunha (COM)