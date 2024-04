Macannan il Dio dello Stretto

la riflessione

Macannan Mc Lir camminava sulle acque ben prima di Cristo. Addirittura, ci passava sopra al galoppo, in groppa al suo destriero. È per spartirsene l’ebbrezza che ci fa il dono, sputeremo da sopra la passerella del Dio addosso ai marinai affranti della Caronte, faremo il gesto dell’ombrello rivolti a turno verso Scilla e Cariddi lasciandoli a pancia vuota per l’eternità. Era destino, quello che non sono stati capaci di fare in migliaia e migliaia di anni Dei frivoli e futili venuti dall’Africa e dall’Oriente, lo farà in un baleno un Dio pag(d)ano sceso fra gli ozi e i vizi di noi arretrati grazie alla ola di un manipolo di sudici visionari. Ci toccherà scarpinare ininterrottamente da una all’altra sponda, addio pennica sulla sabbia di Catona, goodbye linguine cozze e vongole dei ritrovi di Ganzirri. Ci faranno muovere alla velocità della luce. Magari, a forza ci daranno il lavoro. Alla faccia di Cetto che, svenduto u pilu, ora cerca di smerciare nostalgiche caciotte di capra pseudo aspromontane. È il progresso che arriva, la modernità promessa. La condanna alla velocità per noi nati stanchi. E pure se alla fine il ponte non si farà, potremo dire di esserci stati, di aver sognato insieme, di aver cacciato a calci la gente dalle case, seminato ferro e cemento in un paradiso da tarlare. Di aver fatto di tutto solo per qualche dollaro e qualche voto in più. Poi ci sveglieremo davanti alle fauci di Scilla e di Cariddi, sempre pronti ad addentarci, ma senza mai farlo davvero, con gli strepiti colorati del Mongibello ad allietarci i pranzi e le penniche.