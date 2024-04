Il Cosenza sfida il Palermo senza Marras. Per i siciliani out Di Mariano e Lucioni

giudice sportivo

COSENZA Dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori il Cosenza nella prossima partita di campionato contro il Palermo, decisiva in ottica salvezza. Il giudice sportivo di serie B ha infatti squalificato per una giornata Manuel Marras, in diffida e ammonito sabato scorso a Piacenza nella gara che ha messo di fronte i Lupi alla Feralpisalò. Un problema di non poco conto per l’allenatore rossoblù William Viali che proprio grazie alle prestazioni di Marras lo scorso anno è riuscito a portare il Cosenza alla salvezza. Al “Garilli” l’esterno si è rivelato uno dei migliori, sfornando due assist per i gol di Tutino e Antonucci. Difficile al momento capire chi lo sostituirà nella sfida contro la formazione siciliana. Da Canotto a Florenzi (spostato sulla fascia), fino ad arrivare a Mazzocchi, le alternative non mancano, anche se non appaiono all’altezza del calciatore ligure. Ma anche il Palermo del neo tecnico Mignani si presenterà al San Vito-Marulla con qualche defezione. Il Giudice sportivo ha infatti fermato per un turno due elementi esperti come Lucioni e Di Mariano.

Gli altri squalificati della serie B

Oltre a Marras il Giudice sportivo ha squalificato 14 calciatori, nessuno del Catanzaro, tutti per un turno. Ecco chi sono: Bellusci (Ascoli), Sersanti (Lecco), Adorni (Brescia), Amatucci (Cittadella), Bandinelli (Spezia), Bernabé (Parma), Canestrelli (Pisa), Caracciolo (Pisa), Di Cesare (Bari), Di Mariano e Lucioni (Palermo), Leverbe (Pisa), Marras (Cosenza), Parigini (Lecco) e Sibilli (Bari). (redazione@corrierecal.it)

