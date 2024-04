Ospedali, Calabria prima in Italia per numero di posti letto nel privato

Sanità

ROMA Nel 2022 il servizio sanitario nazionale ha potuto contare su 203.800 posti letto per degenza ordinaria, il 20,8% dei quali si trovano in strutture private accreditate. A questi si aggiungono 11.906 posti per day hospital, quasi totalmente pubblici (89,1%) e di 8.253 posti per day surgery in grande prevalenza pubblici (76,9%). Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultima edizione dell’Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale pubblicata dal ministero della Salute. Secondo il rapporto, a livello nazionale sono disponibili 3,8 posti letto ogni 1.000 abitanti, con forti differenze regionali nella loro distribuzione: in Liguria sono pubblici 3,9 posti letto per mille rispetto ai 2,2 della Calabria; tuttavia la Calabria, insieme a Lazio e P.A. di Trento, si situa al posto più alto in classifica per numero di posti letto nel privato (1,1 per mille abitanti). Nel complesso è in lieve crescita il numero di posti letto per degenza ordinaria, dal 2015 al 2022 si è registrato un +5% di posti letto (soprattutto nel pubblico), con un picco nel 2020 legato alla pandemia, quando in un solo anno i posti letto per degenza ordinaria sono aumenti di quasi 40 mila unità, superando i 189 mila. Questi posti letto hanno consentito di gestire nel pubblico 4.510.987 di ricoveri con quasi 35 milioni di giornate di degenza complessiva (7,7 giorni a paziente). A questi si sommano 794.590 ricoveri nel privato con 3.962.509 di giornate di degenza (5 giorni a paziente). Il rapporto tra pubblico e privato cambia però guardando all’emergenza: solo il 2,7% delle strutture private ha un dipartimento di emergenza (rispetto al 53% del pubblico), il 5,4% ha un pronto soccorso (rispetto all’80% del pubblico), lo 0,21% un pronto soccorso pediatrico (rispetto al 18,2% del pubblico), il 9,5% un centro di rianimazione (rispetto al 68,9% delle strutture pubbliche).

Assistenza domiciliare, la differenza tra la Calabria e le altre regioni

Dal 2014 al 2022 la disponibilità di assistenza domiciliare integrata per i cittadini è cresciuta del 53% passando da 1.378 pazienti trattati ogni 100 mila abitanti a 2.109. Secondo il rapporto, nel corso del 2022 sono stati assistiti al proprio domicilio 1.244.891 pazienti, di questi il 78,2% è rappresentato da ultra 65enni, mentre il 9,6% è rappresentato da pazienti terminali. Mediamente a ciascun paziente sono state dedicate circa 18 ore di assistenza, erogata in gran parte da personale infermieristico che dedica circa 11 ore a ogni paziente delle 16 complessive. Più alto il numero di ore dedicate a ciascun malato terminale (25). Molto ampia le differenze tra le Regioni: se in Toscana ricevono l’assistenza domiciliare integrata 4.787 ogni 100 mila residenti, in Calabria si scende a 805. La Calabria è però la Regione che offre ai malati il maggior numero di ore raggiungendo quota 47.

