La Giornata del Made in Italy dell’Università Mediterranea

l’evento

REGGIO CALABRIA Martedì 16 aprile alle ore 9.30 l’Aula Magna Quaroni (plesso Architettura) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un evento speciale per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana in concomitanza all’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

L’evento si concentrerà sul Made in Italy in Calabria, con riferimento ai prodotti tipici agroalimentari di eccellenza e alla creatività calabrese nel connubio tra arte antica, nuove tecnologie e sostenibilità. Vedrà coinvolte l’Università Mediterranea sui temi della ricerca accademica, la Camera di Commercio di Reggio Calabria per il supporto all’innovazione aziendale nei settori dell’agroalimentare e dell’abbigliamento e della moda. Infine, alcune aziende ed associazioni racconteranno la propria storia sulla rilevanza del binomio tradizione-innovazione nel territorio calabrese, sensibilizzando i giovani a conoscere le professioni artigianali e creative legate all’eccellenza delle nostre manifatture. I lavori saranno aperti dal Rettore Giuseppe Zimbalatti seguiranno i saluti di Giuseppe Antonio Sofia per la Casa del Made in Italy, di Natina Crea segretario generale della Camera di Commercio, e del prof. Massimo Lauria Prorettore Delegato per la Ricerca e trasferimento tecnologico. La professoressa Mariateresa Russo, prorettrice ai grandi progetti, introdurrà le relazione dei docenti Amalia Rosa Maria Piscopo (Dipartimento di Agraria) e Riccardo Maria Pulselli (Dipartimento PAU), e di Giuseppe Quattrone per la Stazione sperimentale delle essenze.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i rappresentanti di: Gelateria Cesare, Lacinio Srl, Naturemed, Lanificio Leo, Fabbrica tessile Bossio, e le designers di gioielli Milena e Sonia Trapasso.