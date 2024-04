Il Modena esonera Bianco. Fatale il ko casalingo contro il Catanzaro

calcio serie b

MODENA Il Modena, impegnato nel campionato di calcio di Serie B, ha esonerato l’allenatore, Paolo Bianco. Ieri sera la squadra emiliana – che si trova al 13/o posto in classifica a 39 punti – ha perso in casa per 3-1 contro il Catanzaro. «Il Modena F.C. informa di aver comunicato a Paolo Bianco l’interruzione del rapporto professionale – si legge sul sito del club gialloblù – Il presidente Carlo Rivetti e tutta la società ringraziano Paolo Bianco per la professionalità e la dedizione dimostrate. Nelle prossime ore – conclude la nota – il Modena F.C. comunicherà il nome della nuova guida tecnica della prima squadra». La sconfitta di ieri sera in casa contro il Catanzaro, è stata determinante per arrivare ad una decisione non certo sorprendente, visto il cammino intrapreso dalla squadra negli ultimi mesi. Appena due vittorie in 21 gare, successo che manca da 11 partite. Bianco, legato ai gialloblù fino al giugno 2025, era arrivato a Modena l’estate scorsa dopo la mancata conferma di Tesser. Tra i possibili sostituti di Bianco, al momento spicca su tutti il nome di Moreno Longo.

Foto tratta dalla pagina facebook del Modena calcio