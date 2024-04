Conte a Vibo per confermare il sostegno a Romeo: «Qui un progetto che ci soddisfa» – FOTO

la visita

VIBO VALENTIA «Benvenuto a Vibo Presidente». Lo striscione accoglie Giuseppe Conte nella sua seconda tappa calabrese, dopo aver fatto visita ieri a Corigliano Rossano annunciando il suo sostegno al candidato Flavio Stasi. Il leader del M5S arriva nel capoluogo vibonese per un altro endorsement, quello a Enzo Romeo, candidato di un fronte progressista dal campo largo che include i grillini e il Partito Democratico, la cui segretaria nazionale Elly Schlein è già venuta circa due mesi fa nell’incontro svolto a Palazzo Gagliardi. La prima visita di Conte è invece nella sede locale del Movimento, lungo Corso Vittorio Emanuele, dove ha incontrato associazioni e sindacati. Tra questi Cgil, Siulp e Confindustria, ma ad attendendo oltre ai parlamentari calabresi Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, anche il candidato alle Europee Pasquale Tridico e il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Al termine della riunione Conte ha incontrato sotto la sede il Prefetto di Vibo Giovanni Paolo Grieco.





«A Vibo un progetto che ci soddisfa»

«Qui a Vibo è stato costruito un progetto che ci soddisfa per quanto riguarda gli obiettivi». L’ex Presidente del Consiglio al termine dell’incontro con le sigle sindacali si sofferma con i giornalisti affrontando il tema del campo largo, un’alleanza che nel capoluogo vibonese sembra essere solida tanto da far parlare di “modello Vibo” da estendere nel territorio regionale. Una situazione in controtendenza rispetto ai problemi a livello nazionale e, soprattutto, in Puglia. «Appoggiamo convintamente Romeo, il Movimento vuole essere coprotagonista e partecipe di questo progetto» ha ribadito il leader. A differenza di quanto sta avvenendo in Puglia e a Bari, dove oggi Nicola Colaianni ha ritirato la sua candidatura. «Io non sacrifico alcun campo largo in nome della questione morale, che comunque deve essere una premessa imprescindibile per un’azione politica che sia sana ed efficace. Deve riguardare tutte le fazioni politiche, non solo il campo largo». Su Bari glissa: «Lasciamo lavorare le forze locali».





Sul tema della legalità

Da leader dei 5 stelle un attacco al centrodestra, che sarebbe «sordo e miope di fronte alla questione morale, alla legalità, alla corruzione. Noi dobbiamo affrontarli su questo terreno, anzi loro stanno creando delle sacche di impunità. Una giustizia a doppio regime: con i guanti di velluto quando si tratta di amici, inflessibile con i cittadini». Sulla possibilità che si rompa il campo largo anche a Vibo, Conte specifica: «Io non sono il castigatore di nessuno, il Movimento non è il moralizzatore in casa altrui. Dobbiamo semplicemente fare in modo che tutta la politica possa uniformarsi a livelli di legalità, di sensibilità per la lotta alla corruzione e alla malavita organizzata in modo costante e non episodico e in maniera capillare su tutto il territorio nazionale». (Ma.Ru.)