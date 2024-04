Stop al caldo, temporali in arrivo in Calabria

le previsioni

Le previsioni sull’Italia per domani, martedì 16 aprile, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. Nord: molte nubi sul Triveneto con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, in scivolamento dalle arre montuose verso le zone di pianura; non si escludono locali episodi di grandine sulle aree pianeggianti. Già dal pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno sul Trentino-Alto Adige con decisi rasserenamenti. I fenomeni si attenueranno anche su Veneto e Friuli-Venezia Giulia in serata. Sul resto del nord cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno. Dalle ore pomeridiane annuvolamenti anche consistenti interesseranno la Lombardia orientale e l’Emilia-Romagna centro-orientale con veloci rovesci o temporali; deboli nevicate sulle Alpi con quota neve in calo fino a 1500 metri in serata.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato sulla Sardegna; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle regioni centrali, con nubi più consistenti in arrivo dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso in serata. Le piogge interesseranno la Toscana, le Marche e l’Umbria dal tardo pomeriggio, ma non è escluso che qualche debole pioggia possa raggiungere anche il lazio in tarda serata.

Sud e Sicilia: tempo in peggioramento su Sicilia, Calabria e restanti aree ioniche con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, a interessare dapprima l’isola e poi successivamente le restanti zone. Possibili dei fenomeni localmente intensi sulla Sicilia; tempo variabile sul resto del sud, con piogge deboli più probabili su Basilicata tirrenica e Campania meridionale.