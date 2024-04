Annunziata, Picierno e Decaro con Boccia alla prima Conferenza programmatica del Pd Calabria

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Il capogruppo del partito al Senato Francesco Boccia, e poi i candidati alle elezioni europee Lucia Annunziata, Pina Picierno e Antonio Decaro. Come anticipato ieri dal Corriere della Calabria, sono questi i big che impreziosiranno la prima Conferenza programmatica regionale del Pd Calabria in programma venerdì e sabato a Soveria Mannelli: si tratta – spiega una nota diffusa dai dem calabresi – di «un momento di confronto aperto sui temi e le proposte per una Calabria più efficiente e moderna, in grado di dare risposte alle esigenze dei cittadini e alle sfide del futuro. La partecipazione alla Conferenza programmatica regionale è un’occasione per contribuire attivamente alla costruzione della proposta politica della Calabria di domani e per far sentire la propria voce sui temi in discussione. Secondo il Pd Calabria «in un contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione è fondamentale che anche la nostra regione si doti di una visione strategica e di un programma concreto per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che ci attendono. Una visione che parte da due saldi principi, la necessità di una istruzione all’altezza delle opportunità e delle criticità che presenta la nostra regione e la continua lotta alla ndrangheta, in ogni sua forma. Su questi due pilastri, il Partito Democratico intende costruire oggi la sua proposta politica per la Calabria di domani. Cinque i tavoli di discussione proposti e che si insedieranno venerdì pomeriggio, alle ore 16.00, alla presenza del capogruppo al Senato, Francesco Boccia, e della giornalista Lucia Annunziata, su temi che spazieranno dalla sanità alla transizione ecologica, dal turismo alle infrastrutture, passando per il lavoro, le aree interne, gli enti locali etc. Sabato mattina, dalle ore 9.00, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, verrà presentato, in sessione plenaria, il contributo dei tavoli al documento conclusivo della Conferenza programmatica regionale». Alla Conferenza programmatica del Pd Calabria era stata invitata anche la segretaria nazionale del partito Elly Schlein, la cui presenza tuttavia al momento non è prevista a causa di diversi concomitanti impegni nazionali. La due giorni, aperta a tutti, si terrà a Soveria Mannelli, all’Officina della cultura e della creatività del Reventino, via Achille Campanile (sotto piazza Bonini).

