Caos nel Pd di Lamezia, gli iscritti “sfiduciano” il segretario Masi

il caso

«Abbiamo avuto comunicazione dal Segretario Masi che è stata convocata un’assemblea per giovedì 18 aprile p.v., con all’ordine del giorno la discussione relativa al documento oggetto della Conferenza Programmatica. Prendiamo atto che viene convocata un’assemblea degli iscritti dopo sei mesi e senza previa decisione dell’organismo direttivo del partito. Tale riunione risulta essere illegittima, attesa la mancata ed inspiegabile convocazione di numerosi iscritti, oltre che tardiva in quanto a ridosso della stessa Conferenza Programmatica. Evidenziamo che il documento firmato da centinaia di iscritti al PD, di cui sono trapelati i contenuti sulla stampa, richiede una discussione approfondita rispetto alle questioni serie e di assoluto rilievo poste all’attenzione degli organismi dirigenti. Alla luce di queste considerazioni, è del tutto evidente che siamo messi nell’impossibilità di partecipare all’incontro per fornire un costruttivo contributo. Parteciperemo, invece, convintamente e con entusiasmo alla Conferenza Programmatica, fortemente voluta dal Segretario Regionale Nicola Irto, che rappresenta un’occasione di rilancio del PD calabrese davvero significativa per la qualità dei contenuti e delle proposte offerte ai cittadini».

