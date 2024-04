Catanzaro, Ghion: «Già la scorsa estate sapevo che avremmo centrato i playoff»

calcio serie b

CATANZARO «Sono molto contento di essere tornato in campo dopo un periodo per me molto difficile. Il mio è stato un infortunio inaspettato e soprattutto evitabile. Ma ora sto bene fisicamente, mi sono curato. Questo Catanzaro non ha perso la sua identità di gioco e dimostra di potersi giocare le partite contro chiunque». Andrea Ghion il periodo più duro della sua carriera sembra averlo messo definitivamente alle spalle. Uno stop di tre mesi che ha condizionato buona parte del suo campionato nel momento migliore di una squadra che ora proverà a guidare verso i playoff. «Fisicamente sto bene – ha affermato il centrocampista oggi in conferenza stampa – ogni giorno mi confronto con lo staff e ho voglia di dare il mio contributo in queste ultime partite di campionato. Spero che faremo dei grandi risultati». Ma Ghion teme di aver perso il posto? «Lottavo anche prima per giocare – ha ammesso -, sinceramente il nostro centrocampo lo hanno poche squadre in B, siamo tutti giocatori forti e lo abbiamo dimostrato sul campo. Da qui in avanti mi allenerò al massimo e spetterà al mister decidere». «Ad inizio anno – ha rivelato ancora Ghion – avevo confidato al direttore Magalini che secondo me noi eravamo una squadra da playoff, ero abbastanza sicuro di questo. Ora speriamo di migliorare la quinta posizione in classifica». «A Reggio Emilia – ha affermato ancora il calciatore – ho avuto delle belle sensazioni, all’inizio è stato un po’ strano, ero emozionato. Io in genere sono molto autocritico, mi è dispiaciuto quando ho perso due o tre palloni, ma può starci. Il momento più bello di questa stagione vissuto da casa? Il derby vinto contro il Cosenza, senza dubbio». Sulla Cremonese Ghion ha detto che sarà «una partita dura, loro hanno calciatori forti individualmente, ma noi non siamo da meno e il nostro pubblico ci aiuterà». Ma Ghion e Petriccione possono giocare insieme? «Con lui mi trovo bene, siamo due giocatori tecnici, poi sarà il mister a fare le sue valutazioni». (redazione@corrierecal.it)