Dal 25 aprile parte il Torneo delle Regioni. Per la prima volta si svolgerà in Calabria

ROMA Per la prima volta nella sua storia la Calabria organizza il Torneo delle Regioni dedicato alle Rappresentative Regionali di calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti con tutte e quattro le categorie Under 19, U17, U15 e femminile. Fondamentale ancora una volta la sinergia con la Divisione Calcio a 5 a conferma che la Lns fa sistema per promuovere tutte le discipline. Il Comitato Regionale presieduto da Saverio Mirarchi, dinamico e propositivo, dopo sole cinque edizioni torna ad organizzare il Torneo iconico della Lns. Nel 2016 la Calabria ospitò la manifestazione dedicata al calcio a undici. La manifestazione si terrà dal 25 aprile al 1° maggio in dieci città di quattro province della Calabria, nei palazzetti “Palamilone” e Palakrò di Crotone, Palasport di Cirò Marina (Kr), “Palaferraro” di Cosenza, Palasport di Casali Del Manco (Cs), Palasport di Amantea (Cs), Palasport “Palasparti” di Lamezia Terme (Cz), “Palagallo” di Catanzaro, Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Apostolo Dello Jonio (Cz), “Palascoppa” di Soverato (Cz), Palasport di Motta San Giovanni (Rc), “PalaCalafiore”, Palasport “Botteghelle” e “Pianeta Viola” di Reggio Calabria.

