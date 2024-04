Aveva l’obbligo di dimora a Vibo, tenta di derubare un anziano sul treno: latitante arrestato in Puglia

i controlli

BARI E’ stato arrestato Rachid Michel, latitante di origini libanesi con precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine in una nota, l’uomo ha tentato di rubare il telefonino ad un anziano durante la corsa del treno Intercity notte. L’anziano ha chiamato il 112, i carabinieri sono accorsi alla stazione di Bisceglie, hanno rintracciato il fuggitivo e infine lo hanno arrestato, in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bari e successivo decreto di latitanza. Rachid, infatti, dopo essere stato scarcerato dal carcere di Vibo Valentia (nella foto) con obbligo di dimora nel comune, aveva fatto perdere le proprie tracce. Ora è stato portato presso la Casa Circondariale di Bari, dove sconterà la pena per i reati commessi.