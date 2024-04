Europee, Occhiuto: «Calabria pronta a regalare a Tajani un grande risultato»

la previsione

«La candidatura del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, alle elezioni europee di giugno è una bella iniezione di fiducia per tutto il partito, per i militanti, per la classe dirigente, per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Forza Italia». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. «Sono certo – ha detto ancora – che raggiungeremo un grande risultato, per rafforzare il centro moderato nel nostro Paese e il Partito popolare europeo in Europa. Tajani sarà capolista anche nella circoscrizione Sud, quella che comprende la Calabria. La nostra Regione è pronta a rispondere ‘presente’ e a regalare ad Antonio un grande risultato per lui e per Forza Italia».