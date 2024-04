Alla città di Reggio Calabria il premio “Sicurezza Urbana Anci 2023”

l’evento

ROMA Roma, Genova, Reggio Calabria, Bolzano, Modena, Lecco, Padova, Sassari e Fano. Sono queste le città che si aggiudicano il premio “Sicurezza Urbana Anci 2023”, assegnato questa mattina a Roma nella sede nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani. Il riconoscimento, giunto alla diciottesima edizione, ha premiato i nuclei di Polizia locale che nel corso dello scorso anno si sono distinti nelle attività di sicurezza urbana con progetti e iniziative lodevoli (scarica il file con le motivazioni). Alla cerimonia, durante la quale è stato presentato anche il Rapporto 2023 sulle attività delle Polizie locali, è intervenuto il sindaco di Ercolano, delegato alla Sicurezza urbana e vicepresidente Anci, Ciro Buonajuto. «La sicurezza dei nostri cittadini – ha spiegato Buonajuto – è una priorità assoluta per le nostre comunità. Sono orgoglioso del lavoro instancabile svolto dagli agenti di Polizia Locale in ogni parte dello Stivale, che giorno dopo giorno garantiscono sicurezza ai cittadini. La presentazione del Rapporto nazionale sull’attività della Polizia Locale e la consegna del Premio Sicurezza Urbana – ha aggiunto il vicepresidente Anci – è un’importante opportunità per confrontarsi sulle best practice e per riconoscere e celebrare l’impegno straordinario dei nostri operatori».

